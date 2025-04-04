Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın rakibiyle filedeki mücadelesi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana, set vermeden Türk Hava Yolları'nı mağlup etti. Sarı-lacivertliler finalde yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.
Salon:
Halkapınar
Hakemler:
Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya
Fenerbahçe Medicana:
Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)
Türk Hava Yolları:
Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)
Setler:
26-24, 25-23, 25-13
Süre:
73 dakika (26, 26, 21)
#Fenerbahçe
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