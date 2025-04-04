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Fenerbahçe finalde

Fenerbahçe finalde

16:374/04/2025, Cuma
AA
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Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın rakibiyle filedeki mücadelesi.
Fenerbahçe Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın rakibiyle filedeki mücadelesi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Medicana, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Medicana, set vermeden Türk Hava Yolları'nı mağlup etti. Sarı-lacivertliler finalde yarın saat 16.00'da Eczacıbaşı Dynavit-VakıfBank müsabakasının galibiyle karşılaşacak.


Salon:
Halkapınar

Hakemler:
Nurper Özbar, Çevril Ebru Kaya

Fenerbahçe Medicana:
Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken, Stysiak, Dicle Nur Babat)

Türk Hava Yolları:
Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Orthmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz, Melis Durul, Ratzke, Emine Arıcı, Buse Kayacan Sonsırma)

Setler:
26-24, 25-23, 25-13

Süre:
73 dakika (26, 26, 21)



#Fenerbahçe
#Voley Dörtlü Finali
#Türk Hava Yolları

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