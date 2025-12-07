Fenerbahçe - Galatasaray kadınlar derbisi nefes kesti: Yeni lider belli oldu

Kadınlar Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Fenerbahçe ArsaVev Kadıköy'de konuk ettiği Galatasaray GAİN’i 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.
Mücadelenin ilk yarısını takımlar karşılıklı gol pozisyonları üretse de 0-0 skorluk beraberlikle tamamladı.
İkinci yarının 60’ıncı dakikasında Sabastine, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 64’üncü dakikada topun başına geçen Cox vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan kadın derbisini tribünlerde 10 binden fazla taraftar takip etti. Büyük ilgi gören karşılaşmada atmosfer maç boyunca yüksek tempoda devam etti.