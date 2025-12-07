Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray kadınlar derbisi nefes kesti: Yeni lider belli oldu

18:397/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
DHA
Karşılaşmadan kare.
Kadınlar Süper Ligi’nin 11’inci haftasında Fenerbahçe ArsaVev Kadıköy'de konuk ettiği Galatasaray GAİN’i 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe ArsaVev, Kadınlar Süper Ligi’nin 11’inci haftasında konuk ettiği derbide Galatasaray GAİN’i 1-0 mağlup ederek lider oldu.


Mücadelenin ilk yarısını takımlar karşılıklı gol pozisyonları üretse de 0-0 skorluk beraberlikle tamamladı.


İkinci yarının 60’ıncı dakikasında Sabastine, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 64’üncü dakikada topun başına geçen Cox vuruşuyla ağları havalandırdı: 1-0.

Mücadeleyi Fenerbahçe ArsaVev 1-0 galip tamamladı.


FENERBAHÇE TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan kadın derbisini tribünlerde 10 binden fazla taraftar takip etti. Büyük ilgi gören karşılaşmada atmosfer maç boyunca yüksek tempoda devam etti.




