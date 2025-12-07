Galatasaray ile Fenerbahçe istiyordu: Yıldız futbolcu uyuşturucu bağımlısı çıktı

Tottenham Hotspur’un orta sahası Yves Bissouma, Londra’da bir partide nitrojen oksit balonu kullanırken çekilen yeni görüntüler nedeniyle Premier League kulübünün iç disiplin soruşturmasına alındı. Videonun 3 Kasım sabahında kaydedildiği belirtildi.





"Görüntüyü paylaşan kadın The Sun'a yaptığı açıklamada, "Gördüklerime inanamadım. Bissouma daha önce aynı nedenle başının belaya girdiğini bildiği halde açıkça balondan çekiyordu" ifadelerini kullandı. Bu olay, Bissouma’nın geçtiğimiz yıl sosyal medya hesabında nitrojen oksit kullanırken paylaştığı videoların ortaya çıkmasından tam bir yıl sonra yaşandı. O dönemde Tottenham oyuncuyu kadro dışı bırakmış, Bissouma kamuoyundan özür dilemişti.





29 yaşındaki Malili orta saha, yeni görüntülerin yayılmasının ardından Instagram hesabından kulüple ilgili tüm içerikleri kaldırdı. Bu adım, Tottenham taraftarları arasında ayrılık ihtimalinin tartışılmasına yol açtı.





Kulübün sözcüsü ise yeni görüntü hakkında, "Olayı inceliyoruz ve iç disiplin süreci olarak ele alınacak" açıklamasını yaptı.





Bissouma'nın adı yaz transfer döneminde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılmıştı. Malili futbolcu geçtiğimiz günlerde bireysel antrenman yaparken vatandaşı Nene'nin Fenerbahçe formasını giydiği görülmüştü.

Nitrojen Oksit'in hukuki ve sağlık riskleri





Birleşik Krallık’ta nitrojen oksit bulundurma ve temininin 14 yıla kadar hapis cezası var. Maddenin uzun süreli kullanımının halüsinasyon, sinir hasarı, hafıza kaybı, depresyon ve beyin fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığı biliniyor.





Bissouma’nın önceki özrü





Geçen yılki görüntüler sonrası yaptığı açıklamada Bissouma şu ifadeleri kullanmıştı:





"Bu videolar için özür diliyorum. Bu çok ciddi bir hataydı. Ne kadar ciddi olduğunu ve içerdiği sağlık risklerini anlıyorum. Bir futbolcu ve rol model olarak sorumluluklarımın da farkındayım."















