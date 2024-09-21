Fenerbahçe - Galatasaray maçı | CANLI ANLATIM - CANLI SKOR

Süper Lig'in 6. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde...





Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 11'leri





Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen.





Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hangi kanalda?

Saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi beIN Spors 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR'ı kim?

Fenerbahçe'nin sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maçının Video Asistan Hakem'i (VAR) Onur Özütoprak olarak açıklandı.





Fenerbahçe'nin gol silahı Dzeko

Sarı-lacivertli ekibin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko, takımının en ciddi gol umudu. Geçen sezonu toplam 45 resmi müsabakada 24 gol atarak tamamlayan Dzeko, bu sezona da iyi başladı. Süper Lig'de 5, Avrupa'da 4 maça çıkan 38 yaşındaki santrfor, dörder kez olmak üzere toplam 8 gol sevinci yaşadı. Dzeko, takımının en skorer oyuncusu oldu. Süper Lig'de Dzeko'yu üçer golle Dusan Tadic ve Fred, birer golle Allan Saint-Maximin ile Youssef En Nesyri izledi. Avrupa maçlarında ise İrfancan Kahveci, Sebastian Szymanski ve takımdan ayrılan Ferdi Kadıoğlu birer gol attı.









Galatasaray'da Barış Alper dikkat çekiyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sarı-kırmızılı takımın son 2 sezondaki şampiyonluklarına önemli katkı veren Barış Alper, bu sezon çıktığı 5 maçta 4 kez tabelayı değiştirdi. Son 4 maçın tamamında gol sevinci yaşayan Barış Alper, dikkati çeken bir performans sergiledi. Galatasaray'da ayrıca Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı ikişer, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Mauro Icardi ve Davinson Sanchez birer kez gol sevinci yaşadı.









Fenerbahçe - Galatasaray derbisi canlı anlatımı