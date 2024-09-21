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Aslan Kadıköy'de kükredi: Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

Aslan Kadıköy'de kükredi: Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

21:5521/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Galatasaray derbisi maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yendi.
Galatasaray derbisi maçında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yendi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler haftaya 13, sarı-kırmızılılar ise 15 puanla girmişti. Kadıköy'de oynanan dev mücadeleyi, Galatasaray 3-1 kazandı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e çıkardı. İşte detaylar...

Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Galatasaray’a 3-1 kaybetti. Mücadeleyi daha sakin kalan ve organize ataklarla pozisyonlar bulan Galatasaray kazandı.


Derbide Fenerbahçe, Galatasaray’ın ön alan baskısına rağmen direkt toplarla değil, geride paslar yaparak oyun kurmaya çalıştı. Zaman zaman Maximin ile geçişlerde hızlı çıksa da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Fenerbahçe’nin topla çıkmaya çalıştığı anlarda doğru pres ile rakibini hataya sürükleyen Galatasaray, 21. dakikada golü buldu. Torreira’nın ceza sahasının dışından şık şutu, direğe ve Livakovic’in sırtına çarparak ağlara gitti: 0-1.


Gole erken tepki vermeye çalışan Fenerbahçe, Oosterwolde’nin ekstra koşusuyla karşı karşıya pozisyon yakaladı ama Muslera gole izin vermedi. 28. dakikada Yunus’un drippling ile taşıdığı topla ikinci bölgeyi hızlı geçen sarı kırmızılılar, atağın devamında Osimhen’in göğsüyle indirdiği topu Mertens tamamladı ve farkı ikiye çıkardı. İki takım da rakip ceza sahasına rahat giderken, bitiricilikte daha iyi olan takım skoru buldu.


Fenerbahçe’nin ön alan presinde dağınık kalması ve orta sahada yaptığı top kayıplarında Galatasaray, arkaya çok fazla adam kaçırdı. 59’da rahat hareketlerle ceza sahası içerisine geren Sara, farkı 3’e yükseltirken, Dzeko 63’te penaltıdan farkı yeniden ikiye indirdi: 1-3. Golden sonra En-Nesyri’yi de oyuna alarak üçlü savunmaya dönen Mourinho, bu planında da başarısız oldu ve mücadele bu skorla sona erdi.





Fenerbahçe - Galatasaray derbisi canlı anlatımı


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