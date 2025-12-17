Fenerbahçe iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

Kuzey Sapaz - Kamil Efe Üregen
Fenerbahçe Kulübü, U19 Alt Yaş kategorisinde forma giyen 2008 doğumlu futbolcuları Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı."
