Fenerbahçe iki futbolcuyla sözleşme imzaladı

17:0517/12/2025, Çarşamba
Kuzey Sapaz - Kamil Efe Üregen
Kuzey Sapaz - Kamil Efe Üregen

Fenerbahçe Kulübü, altyapıda forma giyen iki futbolcusu Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, U19 Alt Yaş kategorisinde forma giyen 2008 doğumlu futbolcuları Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.


Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, U19 Takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı."





#Fenerbahçe
#Kamil Efe Üregen
#Kuzey Sapaz
