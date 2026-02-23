Fenerbahçe - Kasımpaşa | Canlı skor - Canlı sonuç

Trendyol Süper Lig 23. hafta kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 23. hafta kapanış maçında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak.
Kadıköy'de oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Yasin Kol düdük çalacak.
Lider Galatasaray'ın kayıp yaşadığı haftada sarı-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak zirvede puanları eşitlemek istiyor.
Kasımpaşa ise puan veya puanlar alarak küme hattından uzaklaşmanın peşinde. Turuncu-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Kerem Demirbay ile Rodrigo Becao maç kadrosundan çıkarıldı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 oyuncu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ederson, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Antalyaspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Talisca.