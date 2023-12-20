Fenerbahçe, bugün ligde Kayserispor deplasmanına çıkacak. Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, bugünü de kayıpsız geçip, pazar günü Galatasaray ile oynayacağı derbiye puan kaybı yaşamadan çıkmayı hedefliyor. Ligde 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, 5 günde oynanacak 2 karşılaşmanın kayıpsız atlatılması için yoğun bir mesai harcıyor.





Kartal tedbiri elden bırakmıyor

Lig ve Avrupa'da zirvede yer alan Fenerbahçe'deki yüksek moralin rehavete yol açmasından endişe eden Kartal, bu konuda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, "Evinde kaybetmeyen bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmak için Kayserispor'dan daha çok koşmalı, mücadele etmeliyiz. Önce bu maçı alalım Galatasaray'ı sonra düşünürüz" dediği öğrenildi.





Dzeko Kayseri'de yok

Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku yaşanıyor. Ağrıları sebebiyle son idmana çıkmayan Boşnak yıldızın çekilen MR'ında sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın Dzeko'yu derbiye sakladığı bu nedenle riske etmeyeceği bildirildi. Kulüp de "Endişeye gerek yok endişeye" şeklinde paylaşım yaptı. Ryan Kent de teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.





İrfan Can ve Crespo sınırda

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartları bulunan irfan Can Kahveci ve Miguel Crespo, Kayserispor maçında da aynı durumu yaşamaları halinde derbide forma giyemeyecek. Diğer yandan Samet Akaydin ise sarı kart cezasını bugünkü Kayserispor maçında tamamlayacak.





Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Kayserispor: Bilal, Hosseini, Attamah, Gökhan, Hasan Ali, Karimi, Kemen, Aylton, Cardoso, Ramazan, Thiam

Fenerbahçe : Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Batshuayi

Saat: 17.00

Kanal: beINSPORTS1



















