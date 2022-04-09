Fenerbahçe Koleji anlaşması iptal

Fenerbahçe, tepki çeken Fenerbahçe Koleji ile Bahçeşehir Okulları arasında yapılması planlanan iş birliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Koleji, kulüp iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Kulüp yönetimi tarafından öğrenci velilerine gönderilen açıklamada, önce kolejde veliler, ardından da kulüpte velileri temsilen gelen bir heyetle Fenerbahçe yönetim kurulu arasında yapılan toplantının ardından Bahçeşehir Okulları ile görüşüldüğü ve yapılan değerlendirmeler sonunda yapılması planlanan iş birliğinin mevcut koşullar altında gerçekleşemeyeceği görüşünün ağırlık kazandığı ve okulların Fenerbahçe Koleji adı altında Fenerbahçe Spor Kulübü iştiraki olarak faaliyetini sürdürmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada kulübün, gelecek dönemlerde Fenerbahçe Koleji’nin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve sürdürebilir bir yapı kazanması için kurumsal iş birlikleri dahil olmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

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SPOR Fenerbahçe Koleji ayaklanması