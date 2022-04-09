Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Fenerbahçe Koleji anlaşması iptal
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe Koleji anlaşması iptal

Fenerbahçe Kulübü ile Bahçesehir Okulları arasında yapılan Fenerbahçe Koleji konusundaki iş birliği anlaşması iptal edildi. Veliler, bu anlaşmaya karşı çıkmış ve kolejin kulüp bünyesinde kalmasını talep etmişlerdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Koleji anlaşması iptal
​Fenerbahçe Koleji Kampüsü

Fenerbahçe, tepki çeken Fenerbahçe Koleji ile Bahçeşehir Okulları arasında yapılması planlanan iş birliği anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Fenerbahçe Koleji, kulüp iştiraki olarak yoluna devam edecek.

Kulüp yönetimi tarafından öğrenci velilerine gönderilen açıklamada, önce kolejde veliler, ardından da kulüpte velileri temsilen gelen bir heyetle Fenerbahçe yönetim kurulu arasında yapılan toplantının ardından Bahçeşehir Okulları ile görüşüldüğü ve yapılan değerlendirmeler sonunda yapılması planlanan iş birliğinin mevcut koşullar altında gerçekleşemeyeceği görüşünün ağırlık kazandığı ve okulların Fenerbahçe Koleji adı altında Fenerbahçe Spor Kulübü iştiraki olarak faaliyetini sürdürmesi kararının alındığı belirtildi.

Açıklamada kulübün, gelecek dönemlerde Fenerbahçe Koleji’nin gelişimi, standartlarının yükseltilmesi ve sürdürebilir bir yapı kazanması için kurumsal iş birlikleri dahil olmak üzere gerekli çalışmaları yürütmeye devam edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe Koleji ayaklanması
SPOR
Fenerbahçe Koleji ayaklanması

Mirasyedi Ali Koç
SPOR
Mirasyedi Ali Koç
Bucha’da kontrol için girilen evlerden sivillere ait cesetler çıkıyor

Bucha’da kontrol için girilen evlerden sivillere ait cesetler çıkıyor
İstanbulda taksimetre şoku

İstanbul'da taksimetre şoku

​Beş dakikalık yola 435 lira ücret istedi.
Törende duygulandıran anlar

Törende duygulandıran anlar

​Şehidin oğlu rozetini öpünce Emniyet müdürü dayanamadı.

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

Engeller Büyükşehir ile birlikte aşılıyor

​Büyükşehir , binlerce koliyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

​Telefon tamircisinde korku dolu anlar.

Vatandaşlar ​maytaplar ve alkışlarla karşıladı.
10 metreden<br>aşağıya düştüler

10 metreden
aşağıya düştüler

​Unutkanlığı az kalsın faciaya yol açıyordu.

​Rus ordusu sivillerin bulunduğu tren garını vurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.