Fenerbahçe Kulübü Can Bartu anısına lokma dağıttı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nın önünde yapılan lokma dağıtımında Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Can Bartu'nun sevenleri ve sarı-lacivertli taraftarlar hazır bulundu.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Burak Çağlan Kızılhan, Can Bartu'yu vefatının 6. yılında andıklarının belirterek, şunları söyledi:

Yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü ise Can Bartu'yu tanıma şerefine nail olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kendisini sahada seyredemedik tabii ama ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Fenerbahçelilik Can Bartulardan, Cemil Turanlardan, Lefterlerden geçiyor. Hepimiz için örnek bir sporcu. Fenerbahçe için yaptığı her şey için kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin. Unutulacak bir isim değil. Bundan sonra da Fenerbahçe var oldukça Can Bartu'nun ismi de var olacaktır."