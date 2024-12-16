Fenerbahçe nefes aldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kadıköy’de Başakşehir’i konuk etti. Oynadığı son 2 maçı kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarların Athletic Bilbao maçındaki tepkisine karşı, bir reaksiyon göstermek için sahaya çıktı. Özellikle ilk yarıda oyun olarak herhangi bir reaksiyon gösteremeyen Fenerbahçe, ilk organize atağını 25. dakikada gerçekleştirdi. Sarılacivertli takımın geriden oyun kurarken sıkıntılar yaşadığını bilen Çağdaş Atan, oyuncularının sürekli olarak birebir baskı yapmasını istedi. Bu da Fenerbahçe’nin topla çıkmasını zorlaştırdı. Ayrıca sakatlanan kaleci Livakovic 32. dakikada yerini Ertuğrul’a bıraktı. Hızlı oynamak isterken bir türlü rakip kaleye gidemeyen sarı-lacivertliler, 41. dakikada bu kez geçiş oyununda başarılı oldu. Szymanski’nin pasında Dzeko şık bir vuruşla filleri havalandırdı: 1-0. 45+1’de Dzeko’ya kafa atan Başakşehirli Ousseynou Ba, VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. İkinci yarıya rakibinin de 10 kişi kalmasıyla daha önde baskı yaparak başlayan Fenerbahçe, arka arkaya girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. 59’da savunma arkasına sarkan Piatek, dar alandan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-1. 74. dakikada Tadic'in ortasında En Nesyri şık bir kafa vuruşuyla yeniden takımını öne geçirdi 2-1. 78’de Becao sakatlanıp sedye ile oyundan çıkarken, F.Bahçe'nin oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için rakibi gibi maçı 10 kişi bitirdi. 90'da Kostic'in kullandığı kornerde En Nesyri skoru belirledi: 3-1.