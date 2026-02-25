Yeni Şafak
Fenerbahçe Nottingham Forest maçına hazır

14:2825/02/2026, Çarşamba
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı
Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular pas çalışması yaptı.


Tedavileri süren Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca ve Ederson antrenmanda yer almadı.


Galatasaray’ın eski milli futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta, anlaşma sağladığı sarı-lacivertlilerle antrenmana çıktı.


Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Nottingham Forest maçının taktiği üzerinde duruldu.


Sarı-lacivertli kafile saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Nottingham şehrine gidecek.

