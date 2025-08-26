Fenerbahçe Portekiz takımlarına karşı 14. kez sahaya çıkacak

Sarı-lacivertli ekip, bugüne kadar Portekiz takımlarına karşı çıktığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. 6 maçta ise Portekiz ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında karşılaştığı ilk Portekiz takımı Benfica'ydı.

Portekiz takımlarıyla oynadığı 13 maçın 7'sinde Benfica'ya rakip olan Fenerbahçe, evindeki 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, deplasmandaki 3 mücadeleyi ise kaybetti.

İki takım daha sonra 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaşmış, Portekiz'deki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'dan da 1-1'lik skorla dönerek turu geçmişti.

Avrupa kupalarında bugüne kadar Portekiz ekiplerinden Benfica, Vitoria Setubal, Porto ve Braga'yla rakip olan Fenerbahçe, yalnızca Porto'ya karşı galibiyet alamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda gruplarda mücadele eden Fenerbahçe, Porto'yla aynı grupta yer alırken, iki maçta da rakibine kaybetti.