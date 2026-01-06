Yeni Şafak
CANLI || Fenerbahçe - Samsunspor

19:296/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Fenerbahçe - Samsunspor Canlı Skor

Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.30'da başlayan karşılaşmanın canlı anlatım, canlı izleme ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Turkcell Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde Fenerbahçe ile Samsunspor, kozlarını paylaşıyor.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe:
Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran
Samsunspor:
Okan, Borevkovic, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Celil, Ceesay, Holse, Mouandilmadji

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI SKOR

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI ANLATIM

İlk yarı

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR CANLI İZLE

Fenerbahçe - Samsunspor maçını canlı izlemek için

