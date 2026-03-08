Fenerbahçe - Samsunspor maçı öncesi flaş açıklama: Rahatsızlığı nedeniyle...

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev alacak Asistan Video Yardımcı Hakem'de (AVAR) değişikliğe gidildiği duyuruldu.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor maçında görev alacak Asistan Video Yardımcı Hakem Mustafa Savranlar'ın rahatsızlığı nedeniyle müsabakada görev yapamayacağı duyuruldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor müsabakasında AVAR (Asistan Video Yardımcı Hakem) değişikliğine gidilmiştir. Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yerine AVAR olarak Çağdaş Altay atanmıştır."