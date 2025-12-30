Yeni Şafak
Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa maçının bilet fiyatları belli oldu

17:2130/12/2025, Salı
AA
Yeni Adana Stadyumu
Yeni Adana Stadyumu

Fenerbahçe ile Samsunspor arasında 6 Ocak 2026 Salı günü Adana'da oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final maçının biletleri satışa çıktı.

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa sunuldu.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan ve www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Fenerbahçe - Doğu Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Samsunspor - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira

Fenerbahçe - Doğu Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Samsunspor - Batı Alt Köşe Bloklar: 2 bin lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Orta Bloklar: Bin 750 lira

Samsunspor - Batı Üst Orta Bloklar: Bin 750 lira

Fenerbahçe - Doğu Üst Köşe Bloklar: Bin 500 lira

Samsunspor - Batı Üst Köşe Bloklar: Bin 500 lira

Fenerbahçe - Kuzey Alt: Bin lira

Samsunspor - Güney Alt: Bin lira

Fenerbahçe - Kuzey Üst: Bin lira

Samsunspor - Güney Üst: Bin lira





#Süper Kupa
#Fenerbahçe
#Samsunspor
