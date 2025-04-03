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Fenerbahçe sessizliğini bozdu: Okan Buruk'a sert tepki

Fenerbahçe sessizliğini bozdu: Okan Buruk'a sert tepki

22:473/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Okan Buruk'un yerde kaldığı anlar.
Okan Buruk'un yerde kaldığı anlar.

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray maçının son düdüğünün ardından Mourinho ile gerginlik yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a sert tepki gösterdi.

Fenerbahçe Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan maçın son düdüğünün ardından yaşanan Jose Mourinho-Okan Buruk gerginliği hakkında açıklama yaptı.


Sarı-lacivertli kulüpten Okan Buruk'a yapılan sert eleştiride şu ifadelere yer verildi;

"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.


Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır.


Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta “kurşun yemiş” refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.


Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur.


Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.


Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."







#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Okan Buruk
#Galatasaray

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