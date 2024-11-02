Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. hafta maçında Trabzonspor ile 3 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.