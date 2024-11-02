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Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe Trabzonspor maçına hazır

Ömer Çelikbaşlı
13:302/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları sona erdi

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 11. hafta maçında Trabzonspor ile 3 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda; ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenmanı noktaladı.


Bu antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Trabzon’a hareket edecek.




#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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