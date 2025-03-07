Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Sahanın her yerinde kötüydük ve hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Savunmada tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Şu anda 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Orta saha da Fred'in eksikliğini hissettik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. Portekizli çalıştırıcı sözlerini, "Taraftarlar da takım gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Ibrox Stadyumu'nu iyi biliyorum. O statta çok iyi desteklenmeliyiz. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi" diye tamamladı.