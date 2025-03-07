Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Rangers ile karşılaştı. Sarı- lacivertliler savunma hatalarının öne çıktığı mücadeleyi 3-1 kaybetti. İskoç ekibinin golleri Dessers ve Cerny’den (2) gelirken, Djiku’nun golü temsilcimize yetmedi. Rövanş maçı 13 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.
Frenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Taraftarının da desteğini almasına rağmen Fenerbahçe, karşılaşmaya tutuk başladı. Özellikle topla çıkarken ve kazanılan ikinci toplarda gelen pas hatalarıyla, top Rangers’da kaldı. 6. dakikada topla çıkamayan ve ceza sahası önünde Szymanski’nin gereksiz çalım girişimi sonucunda Dessers, karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-1. Gol sonrası kanatlardan merkeze atılan toplarla arka arkaya pozisyonlara giren temsilcimiz, 30’da eşitliği yakaladı. Bir korner organizasyonda arka direkte Djiku, fileleri havalandırdı: 1-1. Genel olarak Fenerbahçe orta sahada cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred’i aradı. Rangers’ın merkezde daha diri ve tempolu oynaması, topun onlarda kalmasını sağladı. Amrabat, Fred kadar tempolu olmadığı için hem merkezde boşluklar oluştu hem de dinamizm sorunu yaşandı. Tüm yük Szymanski’de kalınca, top kaybı sayısı da arttı. Ayrıca Rangers sürekli kanat oyuncularını çizgiye bastırdı ve onlar çizgide oynadıkça Fenerbahçe’de bloklar arası boşluklar oluştu. O boşluklara Rangerslı oyuncular yaptıkları koşularla pozisyona girdi ki; ikinci gol de böyle geldi. Orta sahadaki boşlukta topu alan Cerny, Dessers ile yaptığı duvar pası sonrasında, 42’de skoru 2-1 yaptı. İkinci yarının başında önce dörtlü defansa dönen Fenerbahçe, sonra da Talisca ve Maximin girmesiyle orta sahayı boşaltarak büyük risk aldı. Bu dakikalarda Rangers’ın iki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlerleyen dakikalarda 2-1-7 gibi bir sisteme dönen ve aldığı risklerle defansta boşluklar bırakan Fenerbahçe, 81’de Cerny’den yediği golle maçı 3-1 kaybetti. Rövanş maçı 13 Mart'ta İskoçya'da oynanacak.
Hak edilmiş bir mağlubiyet
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Sahanın her yerinde kötüydük ve hata yaptık. Ön bölgede çok basit pozisyonlar harcadık. Savunmada tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Şu anda 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Orta saha da Fred'in eksikliğini hissettik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor" dedi. Portekizli çalıştırıcı sözlerini, "Taraftarlar da takım gibi çok iyi bir performans gösteremedi. Ibrox Stadyumu'nu iyi biliyorum. O statta çok iyi desteklenmeliyiz. Onlara tek tavsiyem çok fazla kutlama yapmayın çünkü 2. bir maç daha var, henüz bitmedi" diye tamamladı.
Hayal kırıklığı yaşıyoruz
- Fenerbahçe'de Çağlar'ın sakatlanmasıyla oyuna giren ve takımının tek golünü atan Djiku, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem şansları değerlendiremedik hem de rakibe fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek" dedi. Tadic ise "Kesinlikle beklenmedik netice. Yemememiz gereken kolay goller yedik. Yaptığmızı hataları cezalandırdılar. İskoçya'da tur için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
Taraftarların desteği yetmedi
- Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan Fenerbahçe, Rangers maçına da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan tribünlerinde taraftarlar maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.Rangers’ı destekleyen İskoç taraftarlar da misafir tribünününde kendilerine ayrılan yerleri tamamen doldurdu.
İskoç taraftar yaşamını yitirdi
- Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers’lı bir taraftar trafik kazasında hayatını kaybetti. Fenerbahçe Kulübü, Rangers kulübüne baş sağlığı diledi. Taraftarın sabaha karşı Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Rangers taraftarının ölümü nedeniyle iki takım da sahaya siyah kol bandıyla çıktı.