Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Alanyasporlu Bakasetas'a Lazio talip oldu
Bakasetas'a Lazio kancası
Aytemiz Alanyaspor'un Yunan oyuncusu Bakasetas'a İtalyan ekibi Lazio talip oldu. Bakasetas'ı kadrosuna katmak isteyen İtalyanlar, 27 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor ile masaya oturacak. Bakasetas'ı sadece Lazio değil, Galatasaray ve Fenerbahçe'de kadrosuna katmak istiyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas, kulüplerin gözde oyuncusu olmaya devam ediyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncuya, İtalyan ekibi Lazio'da talip oldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare, Bakasetas transferi için Alanyaspor ile masaya oturacak. Haberde ayrıca İtalyanların, bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
700 bin euroya gelmişti, 5 milyon euro isteniyor
Sezon başında AEK Atina'dan 700 bin euro karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Bakasetas'ın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Alanyaspor yönetiminin 27 yaşındaki forvet arkası için 5 milyon euro civarı bonservis isteyeceği iddia edildi.
"İtalya'dan taliplileri var"
Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis, daha önce yaptığı açıklamada, "İtalya'dan iki takım istiyor, Avrupa'dan da talipleri var ancak son maça kadar transfer konusunu düşünmüyor. Serie A'yı sevdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.
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