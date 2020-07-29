Bakasetas'a Lazio kancası

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Bakasetas, kulüplerin gözde oyuncusu olmaya devam ediyor. Hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği 27 yaşındaki oyuncuya, İtalyan ekibi Lazio'da talip oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio'nun Sportif Direktörü Igli Tare, Bakasetas transferi için Alanyaspor ile masaya oturacak. Haberde ayrıca İtalyanların, bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

700 bin euroya gelmişti, 5 milyon euro isteniyor

Sezon başında AEK Atina'dan 700 bin euro karşılığında Alanyaspor'a transfer olan Bakasetas'ın sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek. Alanyaspor yönetiminin 27 yaşındaki forvet arkası için 5 milyon euro civarı bonservis isteyeceği iddia edildi.

"İtalya'dan taliplileri var"

Bakasetas'ın menajeri Eros Dimitriadis, daha önce yaptığı açıklamada, "İtalya'dan iki takım istiyor, Avrupa'dan da talipleri var ancak son maça kadar transfer konusunu düşünmüyor. Serie A'yı sevdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Belhanda'nın yerine o geliyor Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Alanyaspor’un Yunan orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas’ı da gündemine aldı. Teknik heyetin istediği futbolcu için Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girişimlere başladığı öğrenildi.Sarı-kırmızılıların, Bakasetas için Alanyaspor’a 2 milyon euro bonservis teklif edeceği ifade edildi. Galatasaray, 10 numaralı oyuncusu Younes Belhanda’yı yüksek maaşı ve istenilen performansı saha içerisinde gösterememesi nedeniyle sezon sonunda satmak istiyor.Görüşmeler devam ediyorSarı-kırmızılılar, Faslı futbolcudan doğacak boşluğu ise Bakasetas ile doldurmanın planlarını yapıyor. Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, Faslı oyuncunun gidişi kesinleştiğinde Bakasetas için girişimleri hızlandıracak. Bu sezon Alanyaspor ile 41 maça çıkan 27 yaşındaki Yunan futbolcu, 13 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Asteras Tripoli altyapısından yetişen Bakasetas, sezon başında AEK Atina’dan 700 bin Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer oldu.Hatayspor'da ses getiren ayrılık iddiası: Şampiyon hoca belirsizliği



