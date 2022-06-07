Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Vinicius Souza'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus orta sahaya yüksek fizik gücüne ve sertliğe sahip oyuncu transfer edilmesini isterken, yönetim de teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti

Sarı-lacivertliler, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel’de bulunan ve geçen sezonu aynı ülkeden Mechelen’de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza’yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

Başka taliplileri de var

Jesus’un Brezilya ekibi Flamengo’dan eski öğrencisi olan Vinicius Souza ile Hollanda’dan PSV Eindhoven ve Belçika’dan Club Brugge kulüpleri de ilgileniyor.

REKLAM

Brezilyalı oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 35 karşılaşmada, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Jorge Jesus ve Vinicius Souza