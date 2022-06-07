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Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertli takım Manchester City'nin pilot takımı olan Belçika 2. Lig ekiplerinden Lommel'de forma giyen Vinicius Souza için harekete geçti. Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Souza'nın takımı Lommel'i, 2020 yılında Manchester City'nin de bağlı olduğu City Football Group satın almıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti
Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Vinicius Souza'nın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus orta sahaya yüksek fizik gücüne ve sertliğe sahip oyuncu transfer edilmesini isterken, yönetim de teknik heyetin verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Vinicius Souza için harekete geçti

Sarı-lacivertliler, bonservisi Belçika 2. Ligi ekibi Lommel’de bulunan ve geçen sezonu aynı ülkeden Mechelen’de kiralık olarak geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Vinicius Souza’yı transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin oyuncuyu kiralık ya da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katmak istediği belirtildi.

Başka taliplileri de var

Jesus’un Brezilya ekibi Flamengo’dan eski öğrencisi olan Vinicius Souza ile Hollanda’dan PSV Eindhoven ve Belçika’dan Club Brugge kulüpleri de ilgileniyor.

  • Brezilyalı oyuncu bu sezon takımıyla çıktığı 35 karşılaşmada, 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Jorge Jesus ve Vinicius Souza
Jorge Jesus ve Vinicius Souza

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