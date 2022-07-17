Spor Fenerbahçede Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor
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Fenerbahçe'de Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de golcü oyuncu arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için görüşmelerini sürdürürken, Shakhtar Donetsk’in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore’yi de gündemine aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor ​
Transfermarkt verilerine göre Alassane Plea'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öncülüğünde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, kulüplerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Alassane Plea'da sona doğru

Fenerbahçe, Fransız forvet Alassane Plea ile senelik 2.5 milyon eurodan prensip anlaşmasına varırken, kulübü Borussia Mönchengladbach ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Plea için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve pazarlıklarda önemli aşama kaydettiği belirtildi.

  • Lassina Traore için teklifte bulunuldu
  • Alassane Plea haricinde de başka oyunculara yoğunlaşan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore’yi de gündemine alırken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Burkina Faso'lu oyuncu geride bıraktığımız sezon 14 maçta 9 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe Alassane Plea ile prensip anlaşması sağladı
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Fenerbahçe Alassane Plea ile prensip anlaşması sağladı

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