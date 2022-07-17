Fenerbahçe'de Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor

Teknik direktör Jorge Jesus'un öncülüğünde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, golcü bir oyuncuyu kadrosuna katmak isterken, kulüplerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Alassane Plea'da sona doğru
Fenerbahçe, Fransız forvet Alassane Plea ile senelik 2.5 milyon eurodan prensip anlaşmasına varırken, kulübü Borussia Mönchengladbach ile bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Plea için 5 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ve pazarlıklarda önemli aşama kaydettiği belirtildi.
- Lassina Traore için teklifte bulunuldu
- Alassane Plea haricinde de başka oyunculara yoğunlaşan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk’in 21 yaşındaki forveti Lassina Traore’yi de gündemine alırken, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Burkina Faso'lu oyuncu geride bıraktığımız sezon 14 maçta 9 gol kaydetmişti.
Fenerbahçe, Alassane Plea ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Borussia Mönchengladbach ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor.
Fenerbahçe, Alassane Plea ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Borussia Mönchengladbach ile görüşmeler devam ediyor. Oyuncu Fenerbahçe'yi istiyor.— Ömer Çelikbaşlı (@omercelikbasli) July 13, 2022