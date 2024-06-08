Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor... Sarı-lacivertli kulüpte, bugün ve yarın olağan seçimli genel kurul yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek seçimli genel kurul için stadın kapıları açıldı ve kongre üyelerinin kabulüne başlandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda mecvut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım için oy kullanılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adaylarından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerinde yer alacak isimler şöyle: