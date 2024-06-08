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Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni başkanını seçiyor. Sarı-lacivertli kulübün olağan seçimli genel kurulu bugün sabah saatlerinde başladı. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçim, bugün ve yarın gerçekleşecek.

09:47 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:49 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Koç ve Aziz Yıldırım
Ali Koç ve Aziz Yıldırım

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor... Sarı-lacivertli kulüpte, bugün ve yarın olağan seçimli genel kurul yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek seçimli genel kurul için stadın kapıları açıldı ve kongre üyelerinin kabulüne başlandı.


İKİ ADAY YARIŞIYOR

Fenerbahçe Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda mecvut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım için oy kullanılacak.


AZİZ YILDIRIM ÜLKER STADYUMU'NDA

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, 6 yılın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.


BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adaylarından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerinde yer alacak isimler şöyle:


Mevcut başkan
Ali Koç
'un yönetim kurulu listesinde Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman yer aldı.

Aziz Yıldırım
'ın yönetim kurulu listesinde ise Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın bulundu.

Fenerbahçe'nin başkanlık seçimiyle ilgili gelişmeleri anbean haberimizden takip edebilirsiniz...

#Fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Ali Koç
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