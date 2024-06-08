Fenerbahçe'de başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor

Fenerbahçe yeni başkanını seçiyor... Sarı-lacivertli kulüpte, bugün ve yarın olağan seçimli genel kurul yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek seçimli genel kurul için stadın kapıları açıldı ve kongre üyelerinin kabulüne başlandı.
İKİ ADAY YARIŞIYOR
Fenerbahçe Kulübü'nün, olağan seçimli genel kurulunda mecvut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım için oy kullanılacak.
AZİZ YILDIRIM ÜLKER STADYUMU'NDA
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, 6 yılın ardından Ülker Stadyumu'na geldi.
BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan adaylarından Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listelerinde yer alacak isimler şöyle: