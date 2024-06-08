Fenerbahçe'de genel kurul divan başkanlığı seçimine üyelerden büyük tepki

Fethi Pekin, seçim için genel kurul üyelerine, ilk olarak Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi olan Vefa Küçük ismini sundu. Pekin oylama sonrası, "Diğer önergeyi oylamaya pek gerek kalmadı ama onu da yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, stadyumda tepkiye neden oldu.