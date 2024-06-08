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Spor

Fenerbahçe'de genel kurul divan başkanlığı seçimine üyelerden büyük tepki

Fenerbahçe'de, olağan seçimli genel kurul başladı. Vefa Küçük ile Şekip Mosturoğlu'nun yarıştığı genel kurul divan başkanlığı seçiminin ise oldubittiye getirilmesi genel kurulu üyelerinin yoğun tepkisine neden oldu.

10:55 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Genel kurul üyeleri, seçimli genel kurula büyük ilgi gösteriyor.
Genel kurul üyeleri, seçimli genel kurula büyük ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı Ülker Stadı'nda başladı. Toplantıda, kongreyi yönetecek divan başkanlığı seçimi yapıldı.


Fethi Pekin, seçim için genel kurul üyelerine, ilk olarak Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi olan Vefa Küçük ismini sundu. Pekin oylama sonrası, "Diğer önergeyi oylamaya pek gerek kalmadı ama onu da yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler, stadyumda tepkiye neden oldu.


Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin önerisi Şekip Mosturoğlu ismi daha sonra sunulsa da divan başkanlığı seçimi oldubittiye getirildi ve Fethi Pekin tarafından Vefa Küçük, kürsüye davet edildi.


Stadyumda bulunan kongre üyeleri, Şekip Mosturoğlu tezahüratları yaparak bu seçimi protesto etti.

#Fenerbahçe
#Vefa Küçük
#Şekip Mosturoğlu
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