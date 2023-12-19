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Spor

Fenerbahçe'de Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynayacak mı? MR sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldız golcüsü Edin Dzeko, adale ağrıları nedeniyle MR'a grdi. Antrenmana çıkmayan ve MR'ı çekilen yıldız golcünün durumu da netlik kazandı. Peki Edin Dzeko, Kayserispor ve arka arkaya oynanacak olan 2 Galatasaray derbisinde sahada olacak mı?

Ömer Çelikbaşlı
10:07 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:14 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Edin Dzeko'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Edin Dzeko'nun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Süper Lig'de attığı 12 golle Icardi ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede olan Edin Dzeko, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin antrenmanlarında yer almamıştı. Adele ağrıları nedeniyle MR'a giren 37 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu netlik kazandı.


Fenerbahçe'de Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

MR sonucuna göre Edin Dzeko'da herhangi bir yırtık tespit edilmedi. Fakat oluşan ödem nedeniyle daha sonra yeniden bir MR çekileceği öğrenildi. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal golcü oyuncuyu, Kayserispor karşılaşmasında riske atmak istemiyor ve Galatasaray derbilerinde sahaya sürmeyi planlıyor.


Dzeko da teknik ekiple yaptığı görüşmede, takımını yalnız bırakmak istemediğini ve derbide sahada olmak istediğini söyledi. Takımla birlikte antrenmanlara çıkacak olan yıldız oyuncu, kendisini deneyecek. Dzeko'nun durumuna göre Kayserispor ve Galatasaray maçları için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.


Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada süre alan Dzeko, 16 gol ve 7 asistle oynadı.





#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Süper Lig
9 dakika önce
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