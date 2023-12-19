Fenerbahçe'de Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynayacak mı? MR sonucu belli oldu

Süper Lig'de attığı 12 golle Icardi ile birlikte gol krallığı yarışında zirvede olan Edin Dzeko, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin antrenmanlarında yer almamıştı. Adele ağrıları nedeniyle MR'a giren 37 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu netlik kazandı.





Fenerbahçe'de Edin Dzeko Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

MR sonucuna göre Edin Dzeko'da herhangi bir yırtık tespit edilmedi. Fakat oluşan ödem nedeniyle daha sonra yeniden bir MR çekileceği öğrenildi. Ayrıca teknik direktör İsmail Kartal golcü oyuncuyu, Kayserispor karşılaşmasında riske atmak istemiyor ve Galatasaray derbilerinde sahaya sürmeyi planlıyor.





Dzeko da teknik ekiple yaptığı görüşmede, takımını yalnız bırakmak istemediğini ve derbide sahada olmak istediğini söyledi. Takımla birlikte antrenmanlara çıkacak olan yıldız oyuncu, kendisini deneyecek. Dzeko'nun durumuna göre Kayserispor ve Galatasaray maçları için son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.





Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 21 karşılaşmada süre alan Dzeko, 16 gol ve 7 asistle oynadı.















