Fenerbahçe'de forvete alternatif Fran Navarro

Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun ardından forvet mevkiine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de hedef Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol forveti Fran Navarro oldu. Sarı-lacivertlilerin, 7 milyon Euro bonservis önerdiği, Portekiz kulübünün Navarro'nun 1 yıl sözleşmesi kalması nedeniyle değerlendirmeye aldığı öğrenildi.





Fenerbahçe, Bologna'nın Gambiyalı sol kanadı Musa Barrow için de temasa geçti. İtalyan ekibi 12 milyon Euro bonservis isterken, sarı-lacivertliler ise 8 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe, Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Orsolini için de temaslarını sürdürüyor.





Sarı-lacivertliler Türkiye'den de TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak ile de ilgileniyor.















