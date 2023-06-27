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Spor

Fenerbahçe'de forvete alternatif Fran Navarro

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol forveti Fran Navarro'yu gündemine aldı.

Haber Merkezi
13:52 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fran Navarro bu sezon 43 maçta, 21 gol ve 3 asistle oynadı.

Fran Navarro bu sezon 43 maçta, 21 gol ve 3 asistle oynadı.

Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun ardından forvet mevkiine bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'de hedef Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol forveti Fran Navarro oldu. Sarı-lacivertlilerin, 7 milyon Euro bonservis önerdiği, Portekiz kulübünün Navarro'nun 1 yıl sözleşmesi kalması nedeniyle değerlendirmeye aldığı öğrenildi.


Fenerbahçe, Bologna'nın Gambiyalı sol kanadı Musa Barrow için de temasa geçti. İtalyan ekibi 12 milyon Euro bonservis isterken, sarı-lacivertliler ise 8 milyon Euro önerdi. Fenerbahçe, Bologna'nın sağ kanat oyuncusu Orsolini için de temaslarını sürdürüyor.


Sarı-lacivertliler Türkiye'den de TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Bilal Budak ile de ilgileniyor.





#Fenerbahçe
#Fran Navarro
#Süper Lig
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