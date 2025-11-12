Yeni Şafak
Fenerbahçe'de gözler Rizespor maçına çevrildi

15:2412/11/2025, Çarşamba
DHA
Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı günün ilk çalışmasıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen çalışma milli oyuncularından yoksun gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahaya geçen oyuncular, antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla noktalandı.


Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla sürdürecek.

