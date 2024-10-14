Fenerbahçe'de iznin ardından çalışmalar başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Twente maçı sonrası omzundan sakatlanan İsmail Yüksek takımdan ayrı bireysel çalıştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan core çalışmaları ile başlayan idman, daha sonra sahaya taşındı.
Burada ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alandaki çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.