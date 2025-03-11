Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de Rangers hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Rangers hazırlıkları sürüyor

17:5711/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Rangers ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, İskoçya ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü Ibrox Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.


Ardından pas çalışması yapan takım, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.






#Fenerbahçe
#Rangers
#UEFA Avrupa Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liverpool PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak? Çeyrek finalist belli oluyor