Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Ayak bileğinde yırtık tespit edildi

2/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Onuralp Bitim

Fenerbahçe Beko, A Milli Takım'ın oynadığı Bosna-Hersek maçında sakatlanan basketbolcu Onuralp Bitim'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, basketbolcularından Onuralp Bitim'in ayak bileği bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Onuralp Bitim, milli takımımızın 27 Kasım tarihinde Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmada sağ ayak bileğinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun yapılan detaylı kontrollerinin ardından ayak bileği bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Onuralp Bitim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."



