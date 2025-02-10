Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"