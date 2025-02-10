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Fenerbahçe sakatlanan iki futbolcusunun son durumunu açıkladı

Fenerbahçe sakatlanan iki futbolcusunun son durumunu açıkladı

18:0810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşadığı an.
Çağlar Söyüncü'nün sakatlık yaşadığı an.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor ile yapılan maçta sakatlanan İsmail Yüksek ile Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 2-0 ile geçen Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek yaşadıkları sakatlıklar sonrasında oyuna devam edememişti.


Sarı-lacivertli ekipten 2 futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada,
"Profesyonel Futbol A Takımımızda Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
ifadeleri kullanıldı.




#Fenerbahçe
#Sakatlık
#İsmail Yüksek
#Çağlar Söyüncü

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