Fenerbahçeli eski futbolcu açıkladı: "Tedesco gitmek istiyor"

Fenerbahçeli eski futbolcu açıkladı: "Tedesco gitmek istiyor"

1/03/2026, Pazar
G: 1/03/2026, Pazar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco

Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik kayıp yaşadı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ayrılmak istediğini iddia etti.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında puan farkı 4'e yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığı nedeniyle takımın başında yer alamazken, kenarda Zeki Murat Göle görev yaptı.

Maçın ardından eski Fenerbahçe futbolcusu Ümit Özat, İtalyan çalıştırıcının ayrılmak istediğini iddia etti.

Özat, Tedesco için şu ifadeleri kullandı;

“Bu adam gitmek istemiyorsa, ben hiçbir şey bilmiyorum! Bak ben Tedesco ile ilgili 'gitmek istemiyorsa hiçbir şey bilmiyorum' dedim; Sercan Hamzaoğlu hafta içinde 'Tedesco'ya Avrupa'nın 5 liginden bir teklif var' dedi!”


Fenerbahçeli eski futbolcu açıkladı: "Tedesco gitmek istiyor"
Spor / Futbol
01 Mart, Pazar




#Fenerbahçe
#Domenico Tedesco
#Antalyaspor
#Ümit Özat
