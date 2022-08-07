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Fenerbahçeli taraftarın videosu viral oldu

Galatasaray, Mertens ve Torreira'yı dün gece İstanbul'a getirdi. Yıldız futbolcuların taraftarla buluşmasında ise Fenerbahçeli taraftarın eğlenceli görüntüsü damga vurdu.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarın videosu viral oldu
Fenerbahçeli taraftarın ifadeleri viral oldu.

Galatasaray prensipte anlaştığı yıldız futbolcular Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı dün gece özel uçakla Atatürk Havalimanı'na getirdi.

"Fenerliyim çaktırma"

Futbolcuların taraftarla buluştuğu, bayram havasında geçen karşılamada genç bir Fenerbahçeli taraftarın sözleri viral oldu. Yeni Şafak Spor'un Instagram hesabında yaptığı canlı yayın sırasında muhabirimiz Kerim Baştan'a konuşan Fenerbahçeli taraftar, "Ben Fenerliyim çaktırma, valla baktım korna çalıyorlar. Ben de girdim katılayım dedim. Eğlence, eğlencedir hepimiz kardeşiz sonuçta." ifadelerini kullandı. Gencin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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