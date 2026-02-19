Fenerbahçeli yıldız rövanşta yok: Cezalı duruma düştü

Oosterwolde ile Fred rövanş maçında forma giyemeyecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada sarı kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off etabında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.
Mücadelede sarı-lacivertlilerde önemli iki eksik oluştu. Sarı kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred cezalı duruma düştü.
İki oyuncu, 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
