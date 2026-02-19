Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli yıldız rövanşta yok: Cezalı duruma düştü

Fenerbahçeli yıldız rövanşta yok: Cezalı duruma düştü

22:2019/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Oosterwolde ile Fred rövanş maçında forma giyemeyecek.
Oosterwolde ile Fred rövanş maçında forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada sarı kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred, rövanş öncesi cezalı duruma düştü.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off etabında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede sarı-lacivertlilerde önemli iki eksik oluştu. Sarı kart gören Jayden Oosterwolde ile Fred cezalı duruma düştü.

İki oyuncu, 26 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.




#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Nottingham Forest
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazanın ikinci günü sahur saati: Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? 20 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri