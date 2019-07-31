Fenerbahçelileri Real Madrid maçında çılgına çeviren futbolcu

Fenerbahçeli taraftarlar Real Madrid ile oynanan hazırlık maçında Meksikalı stoper Diego Reyes'e tepki gösterdi. Benzema'nın attığı iki golde de hatası bulunan oyuncu için tepki mesajları atıldı.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Diego Reyes'i takımdan göndermeye çalışmış ancak istediği teklifleri alamamıştı. Almanya'daki turnuvayı fırsat bilen sarı lacivertliler oyuncunun burada göstereceği performansla takımdan ayrılma ihtimalini planlamıştı.

İşte Real Madrid'in attığı goller ve tepkiler;

GOL | Real Madrid 1-1 Fenerbahçe



11' Karim Benzema



Tüm Videolar için • @KramponSport pic.twitter.com/cDKavzkiZ8 — Krampon GOL (@golkrampon) 31 Temmuz 2019

GOL | Real Madrid 2-1 Fenerbahçe



⚽ 27' Karim Benzema



Tüm Videolar için • @KramponSport pic.twitter.com/sAxoVIOUDs — Krampon GOL (@golkrampon) 31 Temmuz 2019

Tepkiler;

Bazıları Reyes diyordu. Hiç savunmada şans verilmemiş falan filan. 3 hata yaptı. 2 gol oldu. Reyes Türkiye 2. Ligi'nde bile oynayamaz. Fizik yok. Topu oyuna sokma yok. Hava hakimiyeti yok. Çabukluk yok. Kürdan gibi adam. Hey gidi Fenerbahçem hey gidi. Güle güle Diego Reyes.. — Ali ERPEHLİVAN (@alierpehlivan) 31 Temmuz 2019

Diego Reyes belirli kalibrede takımlarda oynayabilir ama asla bu takımın as stoperi olmaz❌

Alper Potuk fazla söze gerek yok derhal yollanmalı ❌ — Fenerbahçe Yazarı (@YazarFenerbahce) 31 Temmuz 2019

diego reyes.. geçen sene geldiğinde mükemmel milli takım stoperi falan dediler, 60 kilo stoper olmaz diyerek daha maça çıkmadan eleştirmiştim. şimdi savunanları bile küfür ediyor. vizyon tayfa daha çok şey öğrenecek bizden takipte kalın — Cem Şen (@reisen73) 31 Temmuz 2019