SÜPER LİG

Fenerbahçelileri Real Madrid maçında çılgına çeviren futbolcu

Fenerbahçe, hazırlık maçları kapsamında Almanya'da Real Madrid ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi. Sarı lacivertli taraftarlar ilk 45 dakikada sergilenen performansı alkışlarla karşılarken bir oyuncuya tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fotoğraf: MICHAEL DALDER

Fenerbahçeli taraftarlar Real Madrid ile oynanan hazırlık maçında Meksikalı stoper Diego Reyes'e tepki gösterdi. Benzema'nın attığı iki golde de hatası bulunan oyuncu için tepki mesajları atıldı.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, Diego Reyes'i takımdan göndermeye çalışmış ancak istediği teklifleri alamamıştı. Almanya'daki turnuvayı fırsat bilen sarı lacivertliler oyuncunun burada göstereceği performansla takımdan ayrılma ihtimalini planlamıştı.

İşte Real Madrid'in attığı goller ve tepkiler;

Tepkiler;

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