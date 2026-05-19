Fenerbahçe’nin 2 transferi şimdiden belli oldu: Aziz Yıldırım oyuncularla anlaşma sağladı

13:5719/05/2026, Salı
Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurula çevrildi. Bu seçim öncesinde başkan adayları da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, seçim kozu olarak bazı oyuncularla anlaşma sağlamak üzere. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın da 2 oyuncuyla anlaşma sağladığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de seçim süreci yaklaşırken transfer kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı ve mevcut başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, takımı güçlendirmek adına önemli adımlar attığı öne sürüldü. Yapılan açıklama, seçim yarışında transfer kozunun öne çıkacağını gösterdi.


Aziz Yıldırım'ın transfer çalışmaları

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi transfer iddiaları gündemi belirlemeye devam ediyor. Teknik direktör ve yıldız oyuncu isimlerinin konuşulduğu süreçte dikkat çeken bir açıklama da Bülent Uygun’dan geldi.



"Aziz Yıldırım 2 oyuncuyla anlaştı"

Bülent Uygun, Tivibu Spor'da yaptığı açıklamada eski başkan Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları yürüttüğünü öne sürdü. Uygun, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım bir santrfor ve bir stoperle prensip anlaşmasına vardı."


Fenerbahçe'ye güçlü kadro

Aziz Yıldırım’ın adaylığını açıklamasının ardından camiada hareketlilik artarken, güçlü bir kadro vaadiyle seçim yarışına girmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde transfer iddialarının daha da netleşmesi bekleniyor.




