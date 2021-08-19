Spor Fenerbahçeli eski oyuncu Cibutiye transfer oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçeli eski oyuncu Cibuti'ye transfer oldu

Dany Nounkeu, Diafra Sakho ve Alex Song gibi isimleri kadrosunda bulunduran Cibuti ekibi AS Arta/Solar7, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni'yi kadrosuna kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin eski kalecisi Carlos Kameni AS Arta/Solar7ye transfer oldu
Arşiv görüntü

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, Doğru Afrika ülkelerinden Cibuti'ye transfer oldu. Cibuti'nin AS Arta/Solar7 takımıyla anlaşan 37 yaşındaki kaleci, tanıdık simalarla aynı ekipte forma giyecek.

Cibuti 1. Ligi'nde yer alan AS Arta/Solar7'nin kadrosunda Dany Nounkeu, Diafra Sakho ve Alex Song gibi isimler de yer alıyor.

  • 5 Temmuz 2017 yılında Getafe'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos Kameni, 2019 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. 2 yıldır boşta olan oyuncu AS Arta/Solar7 ile anlaştı.

Abone Ol Google News
Hobi olarak başladı ustası oldu

Hobi olarak başladı ustası oldu

​'Bu işe 40 kişi başlar 3 kişi devam eder dediler'
Türkiyenin her yerine gönderiyor

Türkiye'nin her yerine gönderiyor

​Komşu tavsiyesiyle başladı işleri büyüttü...
Kastamonulu selzede: Aileden CHPliyim ben böyle çalışma görmedim

​28 Şubat davasında hakkında tutuklama kararı verilmişti.

​Sel faciasından kurtulan aile yaşadıkları dehşeti anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.