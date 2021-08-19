Fenerbahçeli eski oyuncu Cibuti'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni, Doğru Afrika ülkelerinden Cibuti'ye transfer oldu. Cibuti'nin AS Arta/Solar7 takımıyla anlaşan 37 yaşındaki kaleci, tanıdık simalarla aynı ekipte forma giyecek.

Cibuti 1. Ligi'nde yer alan AS Arta/Solar7'nin kadrosunda Dany Nounkeu, Diafra Sakho ve Alex Song gibi isimler de yer alıyor.

5 Temmuz 2017 yılında Getafe'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Carlos Kameni, 2019 yılında sarı-lacivertli takımdan ayrılmıştı. 2 yıldır boşta olan oyuncu AS Arta/Solar7 ile anlaştı.