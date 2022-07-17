Spor Fenerbahçenin istediği Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi
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Fenerbahçe'nin istediği Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü. Joao Pedro transferinde karşı karşıya gelen bu iki kulüp, Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için de birbirlerine rakip oldular.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçenin istediği Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi
Transfermarkt verilerine göre Alassane Plea'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak istiyorlar. Birçok isimle transfer görüşmeleri yapan bu iki kulüp, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

Joao Pedra da karşı karşıya geldiler

Galatasaray'ın anlaşma aşamasına geldiği Joao Pedro için devreye giren Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye yaklaştı. Yıldız oyuncunun birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

  • Alassane Plea için de rakip oldular
  • Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerini sürdürdüğü ve Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için Galatasaray da devreye girdi. Her iki kulüp de görüşmelerini sürdürürken, 29 yaşındaki oyuncuya Fransa, Almanya ve İngiltere'den de taliplerin olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşme detayları belli oldu
SPOR
Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe'de Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor
SPOR
Fenerbahçe'de Alassane Plea için görüşmeler devam ediyor

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