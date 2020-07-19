Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti Arabistan yolcusu

Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Perotti'yi transfer etmek isteyen başka kulüplerde bulunuyor.

II Tempo'da yer alan habere göre Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab, Roma forması giyen Diego Perotti'yi 2 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro maaş karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçe Diego Perotti'ye teklifte bulunmuştu

Daha önce Fenerbahçe'nin Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye, 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdiği iddia edilmişti.

Diego Perotti bu sezon 23 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir? Roma forması giyen Diego Perotti'nin adı, birçok takımla anılmaya başladı. Bu isimlerden birisi de Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?Diego Perotti kimdir?Diego Perotti 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin'de doğdu. Ülkesinin altyapısında yetişen 31 yaşındaki oyuncu, daha sonra Sevilla altyapısına transfer oldu. Sevilla'nın ardından Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi. Diego Perotti'nin güncel bonservis değeri 6.5 milyon euro olarak biliniyor ve Roma ile olan sözleşmesi de 2021 yılında sona eriyor. Sağ ayaklı oyuncu hem sol kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor. Ayrıca sağ kanat ve on numarada da oynayabiliyor. Diego Perotti bu sezon 21 karşılaşmada 4 gol ve 2 asistle oynadı.Fenerbahçe aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu: İşte görüşülen o isimDiego Perotti ArjantinDiego Perotti, Arjantin milli takımıyla toplamda 5 kez forma giydi. Bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.Süper Lig'de yeniden yabancı sınırı: Sahada 11 yabancı artık olmayacak