Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab'a transfer oluyor
Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti Arabistan yolcusu
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gözünü Roma'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncu Diego Perotti'ye çevirmişti. İtalyan basını Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti'nin Suudi Arabistan'a transfer olacağını yazdı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Sol kanada transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma’da forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli sol kanat Diego Perotti’yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Perotti'yi transfer etmek isteyen başka kulüplerde bulunuyor.
II Tempo'da yer alan habere göre Suudi Arabistan takımlarından Al-Shabab, Roma forması giyen Diego Perotti'yi 2 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro maaş karşılığında kadrosuna katmaya çok yakın.
Fenerbahçe Diego Perotti'ye teklifte bulunmuştu
Daha önce Fenerbahçe'nin Roma’dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alan Perotti’ye, 2 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro ücret önerdiği iddia edilmişti.
Diego Perotti bu sezon 23 karşılaşmada 4 gol ve 3 asistle oynadı.
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