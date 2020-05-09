SÜPER LİG

Fenerbahçe'nin istediği Titi için çağrı: Onu bırakmayın

Süper Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sosyal mesafe kurlarına uygun olarak sürdüren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağrısı geldi.

Haber Merkezi DHA
Titi, Süper Lig'de toplam 153 maça çıktı.

Titi, Süper Lig'de toplam 153 maça çıktı.

Fotoğraf: Onur ATIŞ

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoper Titi'nin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adam İlhan Palut, başkan Mehmet Sepil'e, "Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.

Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Titi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, yönetimin en kısa sürede Sambacı ile görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

Titi'nin de ilk önce Göztepe ile masaya oturacağı, şartlardan anlaşılamaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı dile getirildi.

  • Bu sezon takımın en istikrarlı futbolcularından biri olan 32 yaşındaki stoper, 24 Süper Lig maçında sahaya çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

Titi , Türkiye'de Göztepe'nin dışında Bursaspor ve Kasıpaşa formaları giydi.
Titi , Türkiye'de Göztepe'nin dışında Bursaspor ve Kasıpaşa formaları giydi.

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