Fenerbahçe'nin istediği Titi için çağrı: Onu bırakmayın

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoper Titi'nin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adam İlhan Palut, başkan Mehmet Sepil'e, "Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.

Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Titi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, yönetimin en kısa sürede Sambacı ile görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

Titi'nin de ilk önce Göztepe ile masaya oturacağı, şartlardan anlaşılamaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı dile getirildi.