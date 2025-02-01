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Fenerbahçe'yi zorlu bir şubat ayı bekliyor: 8 maça çıkacak

Fenerbahçe'yi zorlu bir şubat ayı bekliyor: 8 maça çıkacak

13:371/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
IHA
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Fenerbahçe, şubat ayında 8 maça çıkacak
Fenerbahçe, şubat ayında 8 maça çıkacak

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna adını yazdıran Fenerbahçe’yi şubat ayında zorlu maçlar bekliyor. Sarı-lacivertliler bu ayda 8 maça çıkacak. Peki Fenerbahçe'nin şubat ayı fikstürü nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna kalan Fenerbahçe’yi, şubat ayında yoğun bir fikstür bekliyor. Jose Mourinho’nun öğrencileri ligde 4, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda da 2’şer müsabakaya çıkacak.


Fenerbahçe'nin şubat ayı fikstürü

İlk olarak Süper Lig’in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Fenerbahçe, 5 Şubat Çarşamba evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler 9 Şubat’ta Alanyaspor deplasmanına gidecek ve 4 gün sonra da UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Anderlecht ile kozlarını paylaşacak.


Ligin 24. haftasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak Jose Mourinho’nun öğrencileri 20 Şubat Perşembe günü Belçika’da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakadan 3 gün sonra derbide Galatasaray’a konuk olacak Fenerbahçe, 26 Şubat’ta Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.






#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Avrupa Ligi

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