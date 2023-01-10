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Fenerbahçe Gabriel Suazo'nın peşinde

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir sol bek kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe son olarak Şili Ligi takımlarından Colo Colo forması giyen sol bek Gabriel Suazo için harekete geçti. Fenerbahçe dışında Olympiakos da Gabriel Suazo'yu kadrosuna katmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Gabriel Suazo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçenin transfer etmek istediği ​Gabriel Suazo kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gabriel Suazo'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jorge Jesus'un performansından memnun olmadığı Alioski ile devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor. Bu nedenle sol beke transfer yapmak için harekete geçen yönetim, Colo Colo ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu durumunda olan Gabriel Suazo'yu transfer etmek için harekete geçti.

Olympiakos da istiyor

Fenerbahçe'nin dışında Yunanistan ekibi Olympiakos da 25 yaşındaki Suazo'nun peşinde. Serbest statüdeki oyuncuyu transfer etmek isteyen Olympiakos, görüşmelere başladı.

Geride bıraktığımız sezon takımıyla 35 maçta süre alan Gabriel Suazo, 3 gol ve 5 asistle oynadı.

Gabriel Suazo kimdir, kaç yaşında ve nereli?

  • 9 Ağustos 1997 tarihinde Şili'de doğan Gabriel Suazo, futbola ülkesinde başladı. 25 yaşındaki oyuncu Colo Colo'nun altyapısında oynarken, daha sonra A Takım'a yükseldi. Sözleşmesi sona eren Suazo, 1.78 cm boyunda ve sol ayağını kullanıyor.

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