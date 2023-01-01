Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Samed Bazdar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

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Samed Bazdar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.
Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe, yeni oyuncu arayışlarında gaza bastı. Kadrosuna genç oyuncular almak isteyen sarı-lacivertliler, 21 yaş altındaki oyuncularla ilgileniyor ve yabancı sınırına takılmak istemiyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan birisi de Partizan'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Samed Bazdar.
Fakat sadece sarı-lacivertliler değil, birçok kulüp de Sırp oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fiorentina ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği Samed Bazdar için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fiorentina, Bazdar için Partizan'a ilk teklifini de yaptı.
Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Samed Bazdar, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Bazdar'ın, güncel piyasa değeri 2 milyon euro.
31 Ocak 2004 tarihinde Sırbistan'ın Novi Pazar kentine doğan Samed Bazar, henüz 18 yaşında. Partizan altyapısında çıkan genç oyuncu, hala Partizan forması giymeye devam ediyor. Forvet arkası, on numara ve santrafor bölgelerinde oynayabilen Samed Bazdar, 1.86 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.