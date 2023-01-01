Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Samed Bazdar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Fakat sadece sarı-lacivertliler değil, birçok kulüp de Sırp oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fiorentina ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği Samed Bazdar için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fiorentina, Bazdar için Partizan'a ilk teklifini de yaptı.