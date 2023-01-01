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Spor
Fenerbahçe Samed Bazdar'ın peşinde
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, genç bir oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı - lacivertli takım, Partizan'ın 18 yaşındaki genç oyuncusu Samed Bazdar'ı transfer etmek istiyor. Fiorentina ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği Samed Bazdar için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor. Peki Fenerbahçe'nin istediği Samed Bazdar kimdir ve nereli? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:47 . 18/01/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Samed Bazdar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Samed Bazdar'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

Transfer sezonun açılmasıyla birlikte Fenerbahçe, yeni oyuncu arayışlarında gaza bastı. Kadrosuna genç oyuncular almak isteyen sarı-lacivertliler, 21 yaş altındaki oyuncularla ilgileniyor ve yabancı sınırına takılmak istemiyor. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan birisi de Partizan'ın 18 yaşındaki genç yeteneği Samed Bazdar.


Fenerbahçe Samed Bazdar'ın peşinde


Fakat sadece sarı-lacivertliler değil, birçok kulüp de Sırp oyuncuyu transfer etmek istiyor. Fiorentina ve Hoffenheim'ın da ilgilendiği Samed Bazdar için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Fiorentina, Bazdar için Partizan'a ilk teklifini de yaptı.


Bu sezon toplamda 22 karşılaşmada süre alan Samed Bazdar, 4 gol ve 1 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Bazdar'ın, güncel piyasa değeri 2 milyon euro.


Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Samed Bazdar kimdir, kaç yaşında ve nereli?


31 Ocak 2004 tarihinde Sırbistan'ın Novi Pazar kentine doğan Samed Bazar, henüz 18 yaşında. Partizan altyapısında çıkan genç oyuncu, hala Partizan forması giymeye devam ediyor. Forvet arkası, on numara ve santrafor bölgelerinde oynayabilen Samed Bazdar, 1.86 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.





#Fenerbahçe
#samed bazdar
#partizan
37 minutes ago
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Fenerbahçe Samed Bazdar'ın peşinde
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