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Fenerbahçe'den transfere 25 milyon euro

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun birinci transfer ve tescil dönemini oldukça hareketli geçirdi. Kadrosuna 12 futbolcu dahil eden sarı-lacivertliler, 16 isimle de yollarını ayırdı. 30 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerabahçe, transfere 25 milyon euro harcadı.

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Haber Merkezi AA
Fenerbahçenin transfer raporu: Kaç oyuncu aldı, kaç oyuncu gitti? Fenerbahçe transfere ne kadar para harcadı?
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Batshuayi

Fenerbahçe'de geçen sezon İsmail Kartal ile yaşanan başarılı dönemin ardından transfer dönemindeki en önemli hamle, teknik direktör konusunda yaşandı.

Sarı-lacivertli yönetim, Kartal'ın başarılı performansına karşın dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

12 isim takviye edildi

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroya 12 futbolcu takviyesi yapıldı.

Başkan Ali Koç'un 4-5 isimle transferi kapatma açıklamasına karşın, Jesus'un isteğiyle sarı-lacivertliler transferde gözünü kararttı.

Özellikle hücum bölgesini önemli isimlerle takviye eden Fenerbahçe, geleceğe yönelik yatırımlarını da ihmal etmedi.

Fenerbahçe, hücum hattına Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King, Emre Mor ve Bruma'yı transfer ederken, savunmasını Luan Peres, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ile güçlendirdi.

Orta alana Lincoln Henrique ve Willian Arao ikilisini katan sarı-lacivertliler, kaledeki nicel eksikliği ise İrfan Can Eğribayat ile doldurdu.

Fenerbahçe, geleceğe yatırım için ise 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak kiraya verdi.

Min-jae'yi kaybetti

Fenerbahçe'nin transfer döneminde en büyük kaybı savunma oyuncusu Kim Min-jae oldu.

Sarı-lacivertli yönetim ve taraftarın kalmasını ısrarla istediği 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu, serbest kalma bedelinin ödenmesi üzerine takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Min-jae'nin yanı sıra Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Arda Kurtulan, Berke Özer, Steven Caulker, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Max Meyer, Jose Sosa, Dimitris Pelkas, Mbwana Samatta ve Tiago Çukur ile yola devam edilmedi.

Yabancı sayısı 17'ye düşebildi

Fenerbahçe'nin transfer döneminde yaşadığı en büyük problemlerden biri de yabancı sınırlaması oldu.

Transfer döneminin başlamasının ardından yaptığı takviyelerle 14 olan yabancı sınırının fazlasıyla üzerine çıkan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son bölümünde mesaisini bu oyuncularla yolları ayırmak üzere harcadı.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte 11 yabancı oyuncuyla yollarını ayırmasına karşın kadrosundaki yabancı sayısı 17'ye düşebildi.

Transfere 25 milyon euro harcandı

Fenerbahçe'nin, yaz transfer döneminde kasasından yaklaşık 25 milyon euro çıktı.

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katarken 2 oyuncuya da kiralama bedeli ödedi.

Fenerbahçe ayrıca, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi'yi de 5,5 milyon euroluk bir bedelle transfer etti.

30 milyon euroluk satış yaptı

Fenerbahçe, transfer döneminde 30 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 6 futbolcudan bonservis geliri elde ederken, bir oyuncusundan da kiralama yoluyla para kazandı.

Fenerbahçe, son zamanlarda yüksek bonservisle yaptığı satışlara bir yenisini de bu dönemde ekledi.

Sarı-lacivertliler, en büyük transfer gelirini 18 milyon euroluk ücretle Kim Min-jae'den elde etti.

Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro
SPOR
Galatasaray'dan transfere 29 milyon euro

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11'in sahaya dizilişi
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Süper Lig'in en değerli 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Takımlar kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Ligin en değerli ismi son gün Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre 4-3-3 sistemiyle kurulan Süper Lig'in en pahalı 11'i...



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