UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Bu turda temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.
Fenerbahçe ilk maçını 19 Şubat'ta kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat'ta oynayacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçerse Midtjylland-Real Betis eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE TÜM EŞLEŞMELER
Fenerbahçe - Nottingham Forest
Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
PAOK - Celta Vigo
Lille - Kızılyıldız
Final İstanbul'da
Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.