UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

30/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Bu turda temsilcimiz Fenerbahçe'nin de rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Nottingham Forest ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşanıyor. Son 16 turu play-off eşleşmeleri Nyon kentinde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe bu turda Nottingham Forest ile eşleşti.

Fenerbahçe ilk maçını 19 Şubat'ta kendi sahasında, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat'ta oynayacak. Sarı-lacivertliler bu turu geçerse Midtjylland-Real Betis eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER

Fenerbahçe - Nottingham Forest

Dinamo Zagreb - Genk

Brann - Bologna

Ludogorets - Ferencvaros

Celtic - Stuttgart

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

Lille - Kızılyıldız


Final İstanbul'da

Turnuvanın finaline 20 Mayıs'ta İstanbul'da Beşiktaş'ın maçlarını oynadığı Tüpraş Stadı ev sahipliği yapacak. Play-off turu maçları, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu:
19 ve 26 Şubat
Son 16 turu:
12 ve 19 Mart
Çeyrek finaller:
9 ve 16 Nisan
Yarı finaller:
30 Nisan ve 7 Mayıs
Final:
20 Mayıs


