Fenerbahçe'nin zirve inadı

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi Galatasaray’ın deplasmanda Kocaelispor’a yenilmesi, Kayserispor maçını Fenerbahçe için daha değerli bir hale getirdi. Oyun da aslında bu baskıyla başladı. Kompakt şekilde kapanan Kayserispor’a karşı Fenerbahçe, oyunu açmakta zorlandı. Topun yavaş alan kat etmesi, ekstra koşuların olmaması, sarı-lacivertlilerin baskılı ama etkisiz oynamasına neden oldu. Bu oyun çalışılmış ve etkili bir duran top organizasyonundan gelen golle değişti. 38. dakikada Talisca’nın duran topta Asensio’yu görmesiyle, İspanyol oyuncu dar alandan golü buldu: 1-0. Golden 2 dakika sonra Ederson’un hızlı şekilde oyunu başlatmasıyla Fenerbahçe, 4 pasta geçiş hücumu yaptı ve Nene'nin golüyle farkı 2’ye çıkardı. Maçın ilk dakikasından itibaren ön alanda birebir basan hatta bunun için Levent’i öne atıp defansı üçleyerek rakibini karşılayan sarılacivertliler, meyvesini 49’da aldı. Talisca’nın baskı sonucu kaptığı topta, Nene skoru 3-0 yaptı. 53’te Onugkha farkı yeniden ikiye düşürdü: 3-1. 63’te Fred'in pasında Kerem’in 74’te de yeniden Onugkha attığı golle skor 4-2 olurken, uzatmada Tuci'nin vuruşu ise direktön döndü. Bo sonuçla Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki fark 1 puana düştü. Milli ara sonrasındaki ikinci haftada Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, ligin gidişatı için önemli olacak.