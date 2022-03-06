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Fenerbahçe'ye 100. gol Anthony Nwakaeme'den

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Bu önemli karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelede Trabzonspor'un Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren Anthony Nwakaeme kaydetti. Böylece sarı-lacivertliler de, Fırtına'nın 100 ve üzeri gol attığı takımlar listesine girmiş oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeye 100. gol Anthony Nwakaemeden
Anthony Nwakaeme

Süper Lig'in 28. haftası önemli bir maça sahne oluyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fraport TAV Antalyaspor'a karşı oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak Fenerbahçe karşısına çıktı.

Avcı, savunmada sakat olan Vitor Hugo'nun yerine Ahmetcan Kaplan'a, sağ bek pozisyonunda Serkan Asan yerine Bruno Peres'e, orta sahada Berat Özdemir yerine Abdülkadir Ömür'e, hücum hattında ise Jean Kouassi yerine Anthony Nwakaeme'ye ve Djaniny yerine Andreas Cornelius'a forma verdi.

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Maçın 18. dakikasında Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Siopis'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 22. dakikada ise Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin golüyle Kadıköy'de 1-0 öne geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Nwakaeme, Trabzonspor'un Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'ye attığı 100. golü kaydetti. Anthony Nwakaeme ayrıca, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı ilk kez gol sevinci yaşadı.

100 gol attığı 7. takım

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 7 takıma 100 ve üzeri gol attı. Bordo mavililer, Gençlerbirliği'ne 137, Bursaspor'a 129, Ankaragücü'ne 121, Galatasaray'a 113, Gaziantepspor'a 112, Beşiktaş'a 111 gol attı. Fırtına Son olarak Fenerbahçe deplasmanında attığı golle sarı-lacivertlileri de bu listeye ekledi.

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