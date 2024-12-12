Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Kadıköy’de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye ligde kaybedilen Beşiktaş maçının aksine ön alanda baskı yaparak başlayan sarı- lacivertliler, ilk dakikalarda rakibini bunaltıp hataya zorlarken, hatayı kendisi yaptı. Henüz 5. dakikada Samet Akaydin’in kaleci Livakovic’e geri pası kısa düşünce araya Guruzeta araya girdi ve karşı karşıya pozisyonda boştaki Inaki Williams’ı gördü. O da topu ağlara gönderdi: 0-1. Devamında da Fenerbahçe, rakibine karşı yaptığı bireysel hatalar nedeniyle kalesinde pozisyonlar verdi. Özellikle baskı anında merkezin genişlemesi ve boş kalmasıyla, Bilbao’nun en dikkat edilmesi gereken özelliği olan hızlı çıkışlara yakalandı Fenerbahçe. 45. dakikada sağ kanattan içeri giren Inaki Williams hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı: 0-2.