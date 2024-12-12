Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Atletico Bilbao’ya yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşattı. Henüz maçın başında Samet’in büyük hatasıyla geri düşen sarı-lacivertliler, devre bitmeden ikinci golü de yedi. 69’da Mert Müldür kırmızı kart görürken, Kadıköy’de güle oynaya kazanan İspanyollar, puanını 16’ya çıkarıp, liderliğe yükseldi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Kadıköy’de İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadeleye ligde kaybedilen Beşiktaş maçının aksine ön alanda baskı yaparak başlayan sarı- lacivertliler, ilk dakikalarda rakibini bunaltıp hataya zorlarken, hatayı kendisi yaptı. Henüz 5. dakikada Samet Akaydin’in kaleci Livakovic’e geri pası kısa düşünce araya Guruzeta araya girdi ve karşı karşıya pozisyonda boştaki Inaki Williams’ı gördü. O da topu ağlara gönderdi: 0-1. Devamında da Fenerbahçe, rakibine karşı yaptığı bireysel hatalar nedeniyle kalesinde pozisyonlar verdi. Özellikle baskı anında merkezin genişlemesi ve boş kalmasıyla, Bilbao’nun en dikkat edilmesi gereken özelliği olan hızlı çıkışlara yakalandı Fenerbahçe. 45. dakikada sağ kanattan içeri giren Inaki Williams hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü attı: 0-2.
BİLBAO'NUN İSTEDİĞİ OLDU
Sadece Maximin ile geçiş kovalamaya çalışan Fenerbahçe, takım oyunundan çok bireysel ayaklara bakınca, ilk yarıdaki gol beklentisi 0.04’te kaldı. Yani sarı-lacivertliler hiç gol fırsatı yakalayamadı. Aynı oyun ikinci yarı da sürdü. 69. dakikada Mert Müldür takımını 10 kişi bıraktı. Hücum hattının etkisizliği, takım boyunun uzaması, Bilbao’nun isteği ile topun Fenerbahçe’de kalması ve onların kontra ataklara çıkması, sarı-lacivertlilerin evinde yenilgisine neden oldu. Namağlup gelen İspanyollar, İstanbul'dan lider ayrılırken, Fenerbahçe maçı 1 şutla tamamladı.