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Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı

Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı

21:354/05/2025, Pazar
IHA
Yeni Şafak
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Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı
Beşiktaş 20 yıl sonra ilki başardı

Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı.


Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti.


Ole Gunnar Solskjaer, deplasman hasretine son verdi


Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son verdi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Beşiktaş kariyerinde sarı-lacivertliler ile ilk kez karşılaşan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, galibiyet almayı başardı.


Lucescu'dan sonra ilk

Solskjaer, Kartal'ın başında Mircea Lucescu'nun ardından bir ilke imza attı. Beşiktaş, bu akşama kadar yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile almıştı. Norveçli teknik adam, bu galibiyetle kötü gidişata da son verdi.


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