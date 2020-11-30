Fener’e kartal pençesi: Beşiktaş-Fenerbahçe maç sonucu
Fener’e kartal pençesi
Kadıköy’de Fenerbahçe ve Beşiktaş
arasında oynanan nefes kesen derbide,
gülen taraf siyah beyazlılar oldu. Beşiktaş
50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen
zorlu rakibini 4-3 mağlup etti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 yendi. Siyah-beyazlılar, 15 yıl sonra Kadıköy’de Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’nın golleriyle zafere ulaştı.
Fenerbahçe’nin golleri ise Ozan tufan (2) ve Cisse’den geldi. 4. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin’in pasında Aboubakar, ceza yayı üzerinde Lemos’tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 20’de sağdan Ghezzal’ın oratsında Aboubakar’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. 34. dakikada hücum yönünün sağından Sosa’nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand’ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2. 53’te Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef’in uzak direğe ortasını Necip, Gökhan’ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı: 1-3. 68’de sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı: 2-3. 88’de N’Koudou’nun sağdan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N’Sakala ağları havalandırdı: 2-4. 90+5’de Wellinton’un Thiam’a faul yaptığı gerekçesiyle kazanılan penaltıyı Ozan Tufan filelere gönderdi: 3-4.
Fenerbahçe’de 6 eksik
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Bulut, Serdar Aziz’in yerine Lemos’u, Mert Hakan’ın yerine ise Ozan Tufan’a görev verdi. Sarı-lacivertli takım, derbiye 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta forma giyemedi.
Gökhan ve Sosa 11’de
Fenerbahçe’de iyileşen Gökhan Gönül 11’de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca derbiye yetişmek için yoğun çaba sarf ederken, Beşiktaş maçına 11’de başladı. Sarı lacivertli takımda Caner Erkin yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, tecrübeli futbolcuyu yedek soyundurarak yerine Filip Novak’ı dahil etti. Caner Erkin, geçen hafta Gençlerbirliği maçında da yedek soyunmuş 72. dakikada oyuna girmişti.
Beşiktaş’ta tek değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kadrosunu Başakşehir maçından sadece 1 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Yalçın, tek değişikliği defans hattında yaptı ve geçen hafta Covid-19 olduğu için kadroya giremeyen Rosier, izolasyon sürecini tamamlayıp antrenmanlara çıkınca 11’deki yerine döndü.
Sakat, cezalı ve hasta 6 eksik
Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Covid -19 izolasyonu süren Vida ve son testi yine pozitif olan Ajdin Hasic ile birlikte baldırından sakat olan Gökhan Töre ve bu hafta iki idmana sakat olduğu gerekçesiyle çıkmayan son idmanı da yine sakat olduğunu söyleyerek yarıda bırakan Adem Ljajic de kadroya dahil edilmedi. Covid testleri negatife dönen Oğuzhan, Rosier, N’Sakala ve Welinton’da iyileşerek takıma döndü.
Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı. Derbi öncesi siyah-beyazlı kulüp, Ülker Stadı’nda bulunan rakip takım tribününe, vefat eden Beşiktaşlı taraftarların kartondan posterlerini koymuş ve ’Her zaman seninleyiz’ parkartı asmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında ilk olarak tribüne gitti ve taraftarların karton posterlerini selamladı. Son birkaç gündür sürekli Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma moral veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük bölümü Kadıköy’de takımı destekledi.
Maradona unutulmadı
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde, vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona unutulmadı. Maradona’nın vefatı nedeniyle ısınma bölümünün bir kısmında statta müzik açılmadı. Fenerbahçeli oyuncular ısınmaya üzerlerinde “AD10S” (Güle güle) yazan ve Maradona’nın fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıktı. Öte yandan Maradona için karşılaşma öncesinde 1dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca Fenerbahçeli oyuncular, sahaya çıkarken “Kadına Şiddete Tahammülümüz Yok” yazılı tişörtleri giydi.
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