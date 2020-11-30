Fener’e kartal pençesi

Süper Lig’in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 yendi. Siyah-beyazlılar, 15 yıl sonra Kadıköy’de Aboubakar (2), Necip ve N’Sakala’nın golleriyle zafere ulaştı.

Fenerbahçe’nin golleri ise Ozan tufan (2) ve Cisse’den geldi. 4. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topu kontrol eden Larin’in pasında Aboubakar, ceza yayı üzerinde Lemos’tan sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 0-1. 20’de sağdan Ghezzal’ın oratsında Aboubakar’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2. 34. dakikada hücum yönünün sağından Sosa’nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Tisserand’ın kafa vuruşunu Cisse ayağıyla tamamladı ve topu filelere gönderdi: 1-2. 53’te Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşun ardından arka direkte topla buluşan Josef’in uzak direğe ortasını Necip, Gökhan’ın üzerinden kafayı vurdu ve ağları havalandırdı: 1-3. 68’de sağ kanattan yapılan ortaya önce Ademi kafayı vurdu, seken topu tamamlayan Ozan Tufan ise ağları havalandırdı: 2-3. 88’de N’Koudou’nun sağdan uzak direğe yerden ortaladığı topa vuruşunu yapan N’Sakala ağları havalandırdı: 2-4. 90+5’de Wellinton’un Thiam’a faul yaptığı gerekçesiyle kazanılan penaltıyı Ozan Tufan filelere gönderdi: 3-4.





Alper Pirşen: Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını dile getiren Pirşen, “Öncelikle iyi futbol oynamadığımızın, kötü bir mağlubiyet aldığımızın farkındayız. Buna bir kılıf uydurma çabasında da değiliz. Bütün hafta da sessiz kaldık özellikle. Bazı konuları akışına bıraktık ve gözlemledik. Biz kulüp olarak biraz daha spora saygı çerçevesinde devam etmeye, sporu gerçekten spor olarak yaşamaya çalışıyoruz. Ama bugün gördüğümüz sahne maalesef rezalet. Baktığınızda Fenerbahçe için 40 haftanın 10’u tamamlandı, önümüzde 30 hafta daha var. Biz şampiyonluk yolunda eminliğimizi hiçbir şekilde kaybetmedik. Bu bizim için bir mağlubiyettir ama geriye kalan 30 haftada çok ciddi hedeflerimiz var ve bu yoldan bizi döndürmedi” ifadelerini kullandı.“Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış”Müsabakadan birkaç gün önce karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun, sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç’un sahibi olduğu bir şirkette çalıştığına dair çıkan haberler hakkında da konuşan Pirşen, “Bugün konuşulması gerek konu bence çok daha derin. Biz üzülerek takip ettik bu olayı. Az önce Beşiktaş yöneticisinin yaptığı açıklamalar karşısında da gerçekten dehşete düştüm. Çünkü bu futbola faydası olan bir algı biçimi değil. Hakemi konuşmaya gerek yok diyor. Evet, keşke konuşmasaydık. Keşke bu haftanın başından beri bu gereksiz algıyı oluşturmasalardı. Keşke hakemi baskı altına almasalardı. Keşke gündemi başka bir yere kaydırmasalardı. Olayların kronolojik sırasını çok hızlı anlatayım. Öncelikle ne olduğu belirsiz bazı sosyal medya hesapları yalan algı oluşturdular. Daha sonra üzülerek takip ettik, Beşiktaş Başkanı bu algıyı aldı, bir şekilde gündeme taşıdı. İnanmıyorum gibi ironik bir tavırla yaptı ama orada ne kastettiğini biliyoruz. Bunun üzerine üşenmedik bunu araştırdık. Böyle bir şey yok. Bununla ilgili saygı çerçevesinde hem Beşiktaş’la hem federasyonla iletişime geçtik. Dedik ki; ‘Bu ayıbı kaldırın. Bu yalan algıdan bir fayda çıkarmaya çalışmayın. Gelin özür dileyin’. Buradan hiç tepki gelmedi. Dün televizyonda bu hakemin seceresi ortaya döküldü. Neyi gördük, bu adam bir kulübe yakınsa o Fenerbahçe değil, kesin. Onun dışında her yere yakın. Biz yine de her şeyi bir kenara bıraktık. Bugün sahada futbol izlemeyi umduk. Sonunda ortaya çıkan şeyi görüyorsunuz. Maçın 2. golünden önceki faul çok bariz. Josef de Souza’nın en son hareketi dünyanın neresinde kırmızı kart değil. Biz burada futbol izlemedik. Çok üzülerek söylüyorum. Bu algı paketi sadece Beşiktaş başkanının bir açıklamasıyla bitmedi. Bugün Beşiktaş yönetiminden, idari ekibine hatta teknik direktörlerine hepsinin bu algı çalışmasına devam ettiğini gördük. Beşiktaş maça hazırlanırken antrenmandan ziyade algı çalışması yapmış. Maalesef hakem kontrolü elinden kaçırdı ve hiçbir futbolcu hakeme güvenmedi. Bunu açıkça hissettirdi. Buna rağmen özellikle Beşiktaş tarafından tribünden yapılan devamlı bir baskı, idari ekip tarafından yapılan sürekli bir baskı vardı. Ben Beşiktaş’ın hocasının bu kadar yaptıklarından sonra atılmamasını anlamıyorum. Hatta yarımcı antrenörü sarı kart gösterildi. Bu bile hocam devam et mesajıdır. Biz şaşkınlıkla izledik. Herkes acemi olabilir, yolun başında olabilir. Biz baskı yapmamak için geride durduk. Ama biz fazla iyi niyetle davranmışız. Biz Fenerbahçe olarak spor ahlakının peşinde gidiyoruz ama algı çalışmaları daha faydalı oluyor. Önümüzdeki 30 hafta boyunca bunu telefi edeceğiz. Şampiyonluk yolundan dönmeyeceğiz. Bizim inancımız tam. Arada düşmeler kalkmalar olacak ama sezon sonunda Fenerbahçe şampiyon olacak, bundan herkse emin olsun” diye konuştu.Sergen Yalçın 2 gündür futbolculara ne söylediğini basın toplantısında açıkladı“TFF’ye; ’hakeminiz baskı altında, açıklama yapın’ dedik”Maçın hakeminin Fenerbahçe’ye yakın biri olmadığını aktaran Alper Pirşen, “Bir kulübe yakın da hakem, o Fenerbahçe değil. Tek ilgisi olmayan takım Fenerbahçe. Biz TFF’ye; ‘hakeminiz baskı altında kalıyor bir açıklama yapın’ dedik. Önce yapılacağı söylendi sonra yapıldı. Herkse arkasına yaslandı, kıs kıs güldü. Hem TFF hem Beşiktaş, bu eserinden dolayı utanmalı. Bu maçın katledilmesiyle bitmedi, bir hakemi de böylece hep beraber yediler” şeklinde konuştu.“Yapılması gereken sahada yapıldı”Ahmet Nur Çebi’nin açıklamaları sonrası başkanlar seviyesinde bir görüşme olduğunu belirten sarı-lacivertli yönetici, “Başkanlar seviyesinde bir iletişim oldu. Televizyon önünde yapılan bir beyanatının televizyon önünde bir özrü gerekirdi. Onu başkanlar kendi arasında düşer. Biz de haberin yalan olduğunu tespit ettik. SGK kayıtlara ulaştık. Biz nezaketen karşı tarafa ve TFF’ye bildirdik gerekeni yapın diye ama gereken de yapılmadı; bakın, sahada ortada. Biz Fenerbahçe yönetimi olarak istikrarlıyız. Tutarlı üslubumuz bazılarınca farklı algılanıyor. ‘Güçsüz, yumuşak’ diyorlar ama biz bu spor dünyasını yavaş yavaş değiştireceğiz. Bu ucuz oyunlar para etmeyecek Türkiye’de” açıklamasını yaptı.Kadıköy'de kazanan Beşiktaş

Fenerbahçe’de 6 eksik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçının 11’ine göre 2 değişiklik yaptı. Bulut, Serdar Aziz’in yerine Lemos’u, Mert Hakan’ın yerine ise Ozan Tufan’a görev verdi. Sarı-lacivertli takım, derbiye 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Fenerbahçe’de Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta forma giyemedi.

Gökhan ve Sosa 11’de

Fenerbahçe’de iyileşen Gökhan Gönül 11’de yer aldı. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca derbiye yetişmek için yoğun çaba sarf ederken, Beşiktaş maçına 11’de başladı. Sarı lacivertli takımda Caner Erkin yedekler arasında yer aldı. Teknik direktör Erol Bulut, tecrübeli futbolcuyu yedek soyundurarak yerine Filip Novak’ı dahil etti. Caner Erkin, geçen hafta Gençlerbirliği maçında da yedek soyunmuş 72. dakikada oyuna girmişti.

Süper Lig'de yaprak dökümü: Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Erzurumspor sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrasında Erzurumspor Yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.Yapan toplantı sonrasında Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. 54 yaşındaki hocayla bu sezon 9 karşılaşmaya çıkan Erzurumspor; 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligde 9 puan toplayan Erzurumspor, 17. sırada yer alıyor.Erzurumspor, Mehmet Özdilek ile 13 Mart 2020 tarihinde 1. Lig'deyken anlaşmış ve Süper Lig'e çıkmışlardı.Erzurum'da 4 gol var, kazanan yok

Beşiktaş’ta tek değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kadrosunu Başakşehir maçından sadece 1 oyuncuyu değiştirerek kurdu. Yalçın, tek değişikliği defans hattında yaptı ve geçen hafta Covid-19 olduğu için kadroya giremeyen Rosier, izolasyon sürecini tamamlayıp antrenmanlara çıkınca 11’deki yerine döndü.

Sakat, cezalı ve hasta 6 eksik

Beşiktaş’ta kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezalısı Dorukhan Toköz’ün yanı sıra Covid -19 izolasyonu süren Vida ve son testi yine pozitif olan Ajdin Hasic ile birlikte baldırından sakat olan Gökhan Töre ve bu hafta iki idmana sakat olduğu gerekçesiyle çıkmayan son idmanı da yine sakat olduğunu söyleyerek yarıda bırakan Adem Ljajic de kadroya dahil edilmedi. Covid testleri negatife dönen Oğuzhan, Rosier, N’Sakala ve Welinton’da iyileşerek takıma döndü.

Formula 1'de Bahreyn yarışında inanılmaz kaza: Bu araçtan sağ kurtuldu Formula 1 Bahreyn yarışında inanılmaz bir kaza yaşandı.Haas pilotu Romain Grosjean'in bariyere çarptığı kazada aracın son görüntüsü görenleri hayretler içerisinde bıraktı. İsveçreli pilot, kaza sonrasında aracından sağ kurtuldu.Grosjean kaza sonrasında alev alan aracın içinden hızlı bir şekilde çıktı ve sedyeye bindirildi.HAAS'tan Roman Grosjean'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama;"Vücudunda ufak yanıklar var fakat genel durumu iyi."Roman Grosjean'in belki de 'hayatını kurtaran' 'Halo' 2017 yılında zorunlu hale getirilmişti. pic.twitter.com/CtJPvhwBfl— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020 İşte kaza anları;Video: Formula 1'de yürekler ağza geldi: Kaza yapan Romain Grosjean alevler içinde kaldı Bu gönderiyi Instagram'da gör Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi

Beşiktaşlı futbolcular, Fenerbahçe derbisi öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında, vefat eden taraftarların fotoğraflarının yer aldığı tribüne giderek selamladı. Derbi öncesi siyah-beyazlı kulüp, Ülker Stadı’nda bulunan rakip takım tribününe, vefat eden Beşiktaşlı taraftarların kartondan posterlerini koymuş ve ’Her zaman seninleyiz’ parkartı asmıştı. Siyah-beyazlı futbolcular, maç öncesi ısınmak için sahaya çıktıklarında ilk olarak tribüne gitti ve taraftarların karton posterlerini selamladı. Son birkaç gündür sürekli Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek takıma moral veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimin büyük bölümü Kadıköy’de takımı destekledi.

Maradona unutulmadı